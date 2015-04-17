Конгресс США предлагает выделить в следующем году $150 миллионов на усиление НАТО
02:18, 17 апреля 2015Мир
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Комитет палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям представил законопроект о выделении дополнительных средств НАТО в 2016 финансовом году.
Конгресс США предлагает выделить в следующем году $150 млн на усиление НАТО / uk.wikipedia.org
Об этом журналистам сообщили в аппарате комитета, пишет ТАСС.
"Законопроектом выделяется $150 млн, что больше запрошенной президентом (США Бараком Обамой) суммы на 30 млн и на 49,7 млн меньше, чем в 2015 финансовом году", - говорится в пояснительных материалах к документу. В них отмечается, что эти средства должны пойти на инфраструктуру, "необходимую в военное время, в период кризисов", а также предназначенную для подготовки войск и операций по поддержанию мира.
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Авторы документа уточняют, что конкретно речь идет о "вызовах со стороны России", а также угрозах со стороны Ближнего Востока и Северной Африки.
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