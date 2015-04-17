Столтенберг обеспокоен ситуацией на Донбассе

Об этом он заявил во время визита в Исландию, передает ВВС Украина.

"Мы очень обеспокоены ростом насилия на востоке Украины и видим новые нарушения режима прекращения огня... Россия продолжает дестабилизировать ситуацию как внутри Украины, так и по соседству с ней", - подчеркнул Столтенберг.

Читайте такжеСМИ: НАТО обвиняет Россию в поставках боевикам танков Т-80 и Т-90

"Мы видели новые перемещения тяжелого вооружения и, конечно, мы очень обеспокоены в связи с этим, потому что это подрывает перемирие и минские договоренности в целом", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО призвал стороны конфликта соблюдать перемирие и реализовать минские договоренности.

"Я также призываю Россию прекратить поддержку сепаратистов и использовать все свое влияние на них с тем, чтобы они придерживались перемирия и отвели вооружение от линии разграничения", - подчеркнул генсек НАТО.