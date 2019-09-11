Суд в Шотландии признал незаконным приостановление работы британского парламента

Борис Джонсон отправил британский парламент на пятинедельные принудительные каникулы. Высший гражданский суд Шотландии с этим не согласен.

Высший гражданский суд Шотландии в среду, 11 сентября, постановил, что решение премьер-министра Бориса Джонсона об отправке британского парламента на принудительные каникулы было незаконным.

Этот вердикт поддержали все трое судей Шотландского суда. Целью Джонсона, согласно решению суда, было воспрепятствовать работе парламента, пишет DW.

Правительство Великобритании уже заявило, что на это решение будет подана апелляция, ее в ближайшее время рассмотрят в британском Верховном суде.

Пятинедельные принудительные каникулы начались в ночь на вторник и сопровождались шумными протестами в рядах парламентариев. Многие депутаты от оппозиции держали плакаты с надписью "Принуждены к молчанию" и скандировали "Позор", сообщает агентство dpa. Следующая сессия намечена только на 14 октября.

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Блокировка парламента, как считают эксперты, была направлена на то, чтобы не оставить депутатам времени для эффективного противодействия сценарию жесткого "Брекзита". Однако перед уходом на каникулы парламент предпринял ряд шагов, существенно усложнивших этот сценарий для Джонсона. В частности, 9 сентября Елизавета II подписала закон, который должен лишить британское правительство права осуществить жесткий "Брекзит" без одобрения законодателей.

Данный закон был принят сначала нижней палатой британского парламента 4 сентября, что стало возможным благодаря демаршу ряда депутатов Консервативной партии, которых за это исключили из партии. Спустя два дня документ одобрила и Палата лордов.