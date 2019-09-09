В Греции призвали Эрдогана не угрожать Европе беженцами

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что позволит сирийским беженцам массово приезжать в Европу, если не будет предоставлено больше международной помощи.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана вести с Европой переговоры о ситуации с беженцами, а не прибегать к угрозам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Президент Турции не может угрожать Европе и Греции в вопросе беженцев, чтобы попытаться получить больше денег... Европа уже дала шесть миллиардов евро, чтобы помочь решить этот вопрос", - заявил Мицотакис.

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Он сказал, что переговоры с Турцией "должны происходить не с угрозами", а скорее добросовестно на "языке, которым пользуются добрые соседи".

На прошлой неделе Эрдоган настаивал на том, что Турция должна получить больше для того, чтобы заботиться о более четырех миллионов беженцев, из которых более 3,5 миллиона прибыли из Сирии.

Он также заявил, что позволит сирийским беженцам массово приезжать в Европу, если не будет предоставлено больше международной помощи.

В 2016 году ЕС и Турция договорились остановить массовый приток мигрантов и беженцев в Европу через греческие острова, находящиеся вблизи Турции. С этой целью ЕС выделил Турции в общем 6 млрд евро.

Турция опасается нового наплыва беженцев из-за наступления сирийского правительства, которое продвигается в провинции Идлиб, контролируемой силами повстанцев. Анкара хочет создать в Сирии "зону безопасности", куда могли бы вернуться беженцы.