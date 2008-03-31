США поддерживают формирование новой армии Косово

США поддерживают создание новой армии независимого Косова средствами НАТО и на основе Корпуса охраны Косово (КОК), сообщил новостной интернет-портал польского издания "Газета Выборча" (Gazeta Wyborcza).

Американский президент Джордж Буш на прошлой неделе предложил Косово, провозгласившему 17 февраля 2008 года независимость в одностороннем порядке, помощь в создании собственной армии и ее оснащении новым оружием, говорится в сообщении издания.

"Буш считает, что благодаря этому повысится "безопасность США", возрастет способность нового государства обеспечивать мир, а также противостоять терроризму и реагировать в ситуациях гуманитарного кризиса", - сообщает газета.

Сербия, не признавшая независимость своего края Косово, остро критикует намерения Вашингтона. Часть европейских стран считает, что слишком рано создавать косовскую армию. Кроме того, они опасаются, что в новые армейские структуры войдет старое командование из Освободительной армии Косово (ОАК), которое отличается радикальными антисербскими позициями и не до конца проверенным военным прошлым, сообщает газета.

По информации издания, документ, который описывает, каким образом новое государство достигнет полной независимости, гласит, что в течение года от провозглашения независимости Косово ее сегодняшняя армия - Корпус охраны Косово - будет заменена новой Силой Безопасности Косово.

Новая армия будет насчитывать до 2,5 тысячи активных военных и 800 резервных кадров, однако, она не сможет обладать танками, тяжелой артиллерией, боевыми самолетами и вертолетами. Все служащие из КОК будут приглашены в СБК, которая будет обучена военными инструкторами из НАТО.

На сегодня КОК официально имеет около 200 единиц оружия и насчитывает 2,7 тысячи активных военнослужащих и 2,3 - резервистов, из них 85% - это бывшие партизаны из албанской военизированной группировки ОАК, воевавшей за независимость.