В Забайкалье огонь продвигается все ближе к Чите: четыре человека погибли

Воздух в городе насыщен огнем, а видимость не превышает 200-300 метров, передает ТСН.

Из-за лесных пожаров в Чите уровень содержания вредных веществ в воздухе находится на верхней границе нормы, а там, где горят леса, уровень загрязненности воздуха уже превысил предельную допустимую норму концентрации вредных веществ.

В соцсетях люди взывают о помощи со стороны властей и делятся фотографиями задымленного города. На одном из видео житель Читы сокрушается: "Все думают об Украине, а о нас совсем забыли".

Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский подчеркнул, что ситуация ухудшается штормовым ветром, порывы которого достигают 30 м/сек.

"Наша задача сейчас отстоять район поселка Смоленка, а также границу между Смоленкой и Карповкой", - сказал губернатор.

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Леса Забайкалья горят с 19 марта. За последние сутки площадь возгорания увеличилась в восемь раз.

Сильный ветер перекинул огонь на жилые дома и дачные кооперативы. Всего из районов Забайкальского края уже были эвакуированы более 1600 человек. Более 150 домов повреждены или полностью уничтожены. Погибли четыре человека.

Степные и лесные пожары в последние дни охватили также Хакасию, Бурятию и Приамурья. В Хакасии пять тысяч человек остались без жилья, погибли 23 человека.