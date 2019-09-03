В США готовят новое расследование против Трампа - СМИ

В октябре комитет Конгресса заслушает показания лиц, которые были причастны к выплатам звезде порнофильмов Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал во время предвыборной кампании в 2016 году.

Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США готовит новое расследование тайных выплат президента Дональда Трампа женщинам, с которыми у него были отношения, в обмен на молчание.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

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Ожидается, что в октябре комитет заслушает показания лиц, которые были причастны к выплатам звезде порнофильмов Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал во время предвыборной кампании в 2016 году.

Ранее в связи с этим на три года осудили бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна. Его, в частности, обвинили в организации выплат отступных в размере 280 тыс. долларов Дэниелс и Макдугал, которые заявляли, что у них были отношения с Трампом, в обмен на их молчание перед избирательной кампанией.