США собираются вывести из Афганистана более пяти тысяч своих военных

Количество американских солдат в Афганистане сократится до 8,6 тысячи, сообщил президент США Дональд Трамп.

США выведут свыше пяти тысяч своих военных с территории Афганистана, сообщил в четверг, 29 августа, американский президент Дональд Трамп.

"Мы сократим количество военных до 8,6 тысячи", - сказал он в эфире телеканала Fox News. Сейчас в Афганистане находятся 14 тысяч американских военных, пишет DW.

Трамп также надеется на скорейшее заключение соглашения между Вашингтоном и исламистским движением "Талибан", однако не знает, когда именно это может произойти. "Кто знает, состоится ли это", - отметил он. Американский президент также отметил, что даже после достижения соглашения с талибами американские силы, в частности, спецслужбы, будут присутствовать в Афганистане.

Президент США однако подчеркнул, что если террористические группировки вновь нападут на США из Афганистана, "мы вернемся с силой, какой они никогда не видели". В то же время он добавил: "Я не вижу, чтобы это происходило".

28 августа "Талибан" также сообщил о возможности быстрого завершения переговоров с Вашингтоном. "Мы надеемся получить хорошие новости для нашей мусульманской нации, которая стремится к независимости", - сказал один из представителей движения, передает агентство Reuters.

Источники в Кабуле сообщают, что США и "Талибан" согласились, что американские военные должны быть выведены из Афганистана в течение 14-24 месяцев.

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В настоящее время талибы контролируют почти половину территории Афганистана и являются более мощными, чем когда-либо со времени начала военной операции США в стране в октябре 2001 года. К этому времени они отказывались вести прямые переговоры с действующим афганским правительством, считая его марионеткой США. Впрочем, они неоднократно заявляли, что сядут за стол переговоров с любым афганцем, даже государственным чиновником, но как с рядовым гражданином, а не представителем власти.

Сейчас в Афганистане дислоцируются около 14 тысяч американских военнослужащих. Большинство из них занимаются подготовкой и консультированием афганских военных. Начиная с 2001 года, в Афганистане погибли около 2300 американских военных, а свыше 20 тысяч получили ранения.