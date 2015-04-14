США обеспокоены идеей Путина продавать Ирану зенитные ракетные системы

Об этом в телефонном разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил Джон Керри, передает Русская служба Би-би-си.

Так, 22 апреля было подписано рамочное соглашение по иранской ядерной программе, которое предполагает сокращение масштабов ядерной программы Ирана в обмен на постепенное снятие международных санкций.

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Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя указ Путина, заявил, что в свете прогресса, достигнутого на переговорах Тегерана и "шестерки" в Лозанне, "необходимость в такого рода эмбарго, причем в отдельном, добровольном российском эмбарго, полностью отпала".

Ранее, президент России Владимир Путин снял запрет на поставки зенитных ракетных систем С-300 в Иран