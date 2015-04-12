Жители Мальты отвергли идею запретить весеннюю охоту
22:47, 12 апреля 2015Мир
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Жители Мальты на референдуме отвергли предложение запретить весеннюю охоту, во время которой отстреливаются перелетные птицы, не успевающие обзавестись потомством.
Жители Мальты отвергли идею запретить весеннюю охоту / Фото: УНИАН
Перевес противников запрета составил всего 2200 голосов: против запрета высказались 50,44% голосовавших, их оппоненты набрали 49,56% голосов.передает Русская служба Би-би-си.
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Сторонники запрета уже признали свое поражение.
Мальта – единственная страна в ЕС, где разрешена весенняя охота.
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