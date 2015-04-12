Жители Мальты отвергли идею запретить весеннюю охоту

Жители Мальты на референдуме отвергли предложение запретить весеннюю охоту, во время которой отстреливаются перелетные птицы, не успевающие обзавестись потомством.

Перевес противников запрета составил всего 2200 голосов: против запрета высказались 50,44% голосовавших, их оппоненты набрали 49,56% голосов.передает Русская служба Би-би-си. Читайте такжеВ Луганской области запретили охоту Сторонники запрета уже признали свое поражение. Мальта – единственная страна в ЕС, где разрешена весенняя охота.

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