Пожары в России: повреждены уже почти тысяча домов, 76 человек пострадали

Количество поврежденных из-за пожаров домов в Хакасии достигло почти тысячи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"По последним данным, уничтожено и повреждено 982 дома", — сообщил собеседник агентства.

По данным властей, 76 жителей республики пострадали, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Пять человек погибли.

Читайте такжеМасштабные пожары на юге Сибири: горит 21 село, 900 домов уничтожены, 5 человек погибли (видео)

В то же время на сайте МЧС по Хакасии сообщается, что пожарные ликвидировали возгорания в 17 населенных пунктах республики, ещё в 16 пунктах огонь локализован и скоро будет потушен,

"В 17 населенных пунктах Хакасии огонь удалось ликвидировать полностью. В 16 населенных пунктах очаги локализованы, распространение огня остановлено, пожарные заканчивают тушение", — говорится в сообщении.

В воскресенье из-за сильного порывистого ветра в Хакасии резко обострилась пожароопасная обстановка. В 13.00 (09.00 мск) по местному времени решением главы республики в Хакасии был введен режим ЧС.