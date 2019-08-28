Rzeczpospolita: Без украинцев Польшу ждут проблемы с рабочими и демографией

Украинцы заполняют пробелы не только на польском рынке труда, но и в демографии страны.

В Польше работает примерно миллион или полтора выходцев из Украины. Большинство из них приезжают на сезонные заработки. Именно они и станут одним из первых барометров изменений на рынке труда.

Решающую роль сыграет экономический расчет как работников из-за рубежа, так работодателей. Если возникнут проблемы, компании начнут считать расходы на трудоустройство иммигрантов, в том числе стоимость их расселения, транспортировки или административного обслуживания. Ведь за ускорение процедуры выдачи разрешений на трудоустройство в Польше придется заплатить, — пишет Rzeczpospolita.

Читайте такжеFinancial Times: Заробитчан из Украины не хватит на всю Восточную Европу

В свою очередь, работники, заметив ухудшение на польском рынке труда, не будут ждать снижения зарплат или увольнения. Они сами начнут искать работу в других странах. Таким образом, они могут стать буфером, которых защитит локальный рынок труда от большого роста безработицы.

Нечто подобное произошло с польскими иммигрантами в Ирландии, которые после кризиса в 2008 году уехали работать в страны Скандинавии или в Германию. С января 2020 года Берлин шире откроет свой рынок труда для кадров из-вне ЕС. Это станет дополнительным стимулом переезда части украинцев из Польши, который не зависит от польской ситуации.

В случае ухудшения ситуации на рынке польском рынке труда не менее важным буфером, который может сдержать рост безработицы, может оказаться демография, а именно сокращение трудоспособного населения.

Читайте такжеBloomberg: Молодежь Сербии и Украины эмигрирует из-за неопределенности по членству в ЕС

По данным Главного статистического управления Польши (GUS), в 2020 году эта категория поляков сократится до 22,8 миллиона. Это на 484 тысячи человек меньше, чем в 2018-м и на более чем 1,2 миллиона меньше, чем в 2015-ом. Но может оказаться, что при сокращенном рынке труда у многих фирм все равно будут проблемы с поиском работников.

Ухудшение ситуации сильно смягчило бы исправления демографического баланса через иммиграционную политику. Также в трудные времена возрастает риск подъема антииммиграционной риторики в политических кругах, что поляки в Великобритании испытали на себе. В придачу к безработице и спаду реальных зарплат демография развеяла бы надежды на возвращение в Польшу поляков, которые уехали из страны на протяжении последних лет.