Папа Франциск проведет службу к 100-летию геноцида армян

11:47, 12 апреля 2015
Мир
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Папа Римский Франциск проведет церковную службу в Риме в честь 100-летия с начала массового убийства армян в Османской империи во время Первой мировой войны.

REUTERS

На богослужении будет присутствовать президент Армении Серж Саргсян, сообщает российская служба BBC.

Турция считает завышенной общепринятую цифру в 1,5 миллиона погибших и не признает случившееся актом геноцида.

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В начале апреля власти Кипра ввели уголовную ответственность за отрицание геноцида армян.

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