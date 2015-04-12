Папа Франциск проведет службу к 100-летию геноцида армян
11:47, 12 апреля 2015Мир
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Папа Римский Франциск проведет церковную службу в Риме в честь 100-летия с начала массового убийства армян в Османской империи во время Первой мировой войны.
REUTERS
На богослужении будет присутствовать президент Армении Серж Саргсян, сообщает российская служба BBC.
Турция считает завышенной общепринятую цифру в 1,5 миллиона погибших и не признает случившееся актом геноцида.
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В начале апреля власти Кипра ввели уголовную ответственность за отрицание геноцида армян.
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