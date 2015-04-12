Арестованного российского оппозиционера Развозжаева не отпустили на похороны матери

Об этом в субботу, 11 апреля,сообщил в твиттере его адвокат Дмитрий Аграновский, пишет Дождь.

Аграновский заявил, что намерен обратиться жалобой в Европейский суд по правам человека. Также он написал, что омбудсмен по правам человека Элла Памфилова посылала в Федеральную службу исполнения наказаний просьбу отпустить Развозжаева на похороны матери, но это не помогло.

Читайте такжеВ России оппозиционеров приговорили к 4,5 годам, зрителей удалили за критику судьиРанее, 8 апреля, адвокат Развозжаева сообщил, что мать его подзащитного скончалась. Он заявил о намерении защиты оппозиционера подать ходатайство, чтобы его отпустили на похороны.

В марте 2015 года Верховный суд России оставил в силе приговор Леониду Развозжаеву и Сергею Удальцову по делу о массовых беспорядках на Болотной площади Москвы 6 мая 2012 года. Обоим оппозиционерам назначили наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы. При этом Верховный суд отменил назначенный Развозжаеву штраф в 150 тысяч рублей.

Летом 2014 года Мосгорсуд признал Развозжаева и Удальцова виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади. Также суд установил, что оппозиционеры хотели провести подобные акции в других регионах России.

Напомним, в октябре 2012 года Развозжаев был похищен российскими спецслужбами в Киеве, где он намеревался просить политического убежища.