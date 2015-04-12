На российском корабле из Йемена эвакуировались 14 украинцев

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

"Корабль ВМФ России "Приазовье" эвакуировал с побережья Йемена 308 человек. В числе эвакуированных из зоны военных действий в районе Адена граждане 19 государств: Российской Федерации - 45 человек, США - 18, Великобритании - 5, Болгарии - 1, Эстонии - 6, Украины - 14 Республики Беларусь - 9 человек, , Туркменистана - 3, Узбекистана - 8, Азербайджана - 5, Бахрейна - 1, Джибути - 5, Йемена - 159, Сомали - 1, Палестины - 3, Иордании - 13, Кубы - 9, Египта - 2, Саудовской Аравии - 1 человек", - сказал он.

Читайте такжеРоссийский самолет эвакуировал из Йемена 160 человек, в том числе украинцевПо словам генерала, "все эвакуированные граждане находятся в безопасности на борту российского корабля, который к утру доставит их в Джибути".

"Приазовье" выполняет в Аденском заливе плановые задачи в рамках антипиратской деятельности, уточнил официальный представитель российского военного ведомства.