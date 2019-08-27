В Бангладеш уберут графу "девственница" из свидетельства о браке

Сейчас невеста должна выбрать один из трех вариантов: вдова, разведенная или девственница.

Верховный суд Бангладеш заявил, что из мусульманских свидетельств о заключении брака должны убрать графу "девственница".

Сейчас невеста должна выбрать один из трех вариантов: вдова, разведенная или девственница. Последний вариант заменят статусом "не замужем", сообщает Громадське со ссылкой на The Guardian.

Читайте такжеВ Индии женщины выстроились в 620-километровую цепь в поддержку гендерного равенства

Также суд обязал внести в свидетельство параметры для жениха: вдовец, разведен или холост.

Суд должен опубликовать полное решение до октября, тогда изменения вступят в силу.

Термин "девственница" ввели в свидетельства в 1961 году. Правозащитники называли этот статус "унизительным и дискриминационным" за то, что он нарушает частную жизнь женщины, которая выходит замуж.

Ранее УНИАН сообщал, что Саудовская Аравия отменила запрет женщинам путешествовать самостоятельно - без дополнительного разрешения мужчин.