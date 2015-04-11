Опубликованы фотографии схождения Благодатного огня в Иерусалиме

Как сообщал Центр информации УПЦ, чудо схождения огня произошло около 14:20 после молитв патриарха Иерусалимского Феофила III и тысяч паломников со всего мира.

Иерусалимский патриарх передал огонь тем, кто находился в храме, после чего он в считанные минуты был распространен среди ожидающих на улице.

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Благодатный огонь сегодня будет доставлен в Киев официальной делегацией Украинской Православной Церкви.

"Мы пережили тяжелый год, вероятно, не только в истории современной Украины, но и в истории нашей Родины. И поэтому каждый из нас ждет, что Благодатный огонь зажжет в наших сердцах любовь. Ту любовь, которую мы как-то потеряли... Надеемся, что Благодатный огонь принесет нашей стране мир и желание услышать друг друга", - сказал глава украинской делегации, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).