В Минобороны России объяснили, зачем их истребитель приближался к самолету США

Американский разведывательный самолет RC-135U направлялся к границе РФ и поэтому над Балтийским морем его облетел истребитель Су-27 ВВС России.

В результате американский самолет изменил курс, сообщил сегодня журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

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"7 апреля в 13:18 мск дежурными силами ПВО над акваторией Балтийского моря была обнаружена неизвестная воздушная цель, которая уверенно направлялась в сторону российской государственной границы. Из состава дежурных сил был поднят истребитель Су-27, который подлетел к неизвестному воздушному судну, несколько раз совершил его облет, идентифицировал как самолет-разведчик RC-135U ВВС США и его бортовой номер, о чем доложил командованию", - объясняет Конашенков.

После облета российским истребителем самолет ВВС США изменил курс и ушел от российской границы, добавил генерал.

Официальный представитель Минобороны РФ заявил, что якобы "полет RC-135U ВВС США к российским границам выполнялся с выключенным транспондером".