В польских Татрах молния попала в группу туристов: четверо людей погибли (видео)

Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших украинцы.

От удара молнии в польских Татрах погибли четыре человека и около 100 пострадали.

Как сообщает Польское Радио, президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования всем, кто пострадал от сильной грозы в Татрах.

В результате внезапной сильной грозы и ударов молнии там погибли двое взрослых и двое детей, еще десятки людей травмированы.

Спасательная операция продолжается в нескольких местах польских Татр.

Президент Польши подчеркнул, что пострадало много туристов.

Раненых вертолетами транспортировали в ближайшие больницы. В частности, 89 человек находятся в больнице в городе Закопане, остальных транспортировали в другие города.

По словам спасателей, неизвестно, когда завершится спасательная операция. Спасатели будут оставаться в горах столько, сколько нужно, ведь неизвестно, сколько еще людей может быть в горах.

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По словам свидетелей, гроза началась внезапно в полдень и продолжалась около часа. Молния попала в несколько мест, в частности, в цепь горного массива Гевонт.

Известно также, что во время грозы и от удара молнии в словацкой части Западных Татр погиб чешский турист, еще два человека травмированы.

Согласно прогнозам, к Татрам приближается очередной грозовой фронт со стороны Словакии.

В связи с трагедией в Татрах отменены все сегодняшние мероприятия, организованные в рамках 51-го Международного фестиваля фольклора горных земель.

Мэр города Закопане Лешек Доруля сообщил, что завтра, 23 августа, в городе под Гевонтом будет объявлен День траура.

В комментарии УНИАН заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что пока о гражданстве погибших информации нет.