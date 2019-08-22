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Трамп хочет отменить получение американского гражданства по праву рождения

05:10, 22 августа 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает вопрос об отмене практики предоставления американского гражданства по праву рождения.

«Мы очень серьезно относимся к гражданству по праву рождения, когда у вас появляется ребенок на нашей земле, вы пересекаете границу, рожаете и, поздравляю, ребенок теперь гражданин США… Это откровенно смешно», — сказал Трамп, передает Reuters.

Борьба с нелегальными мигрантами из бедных стран является центральным пунктом президентской кампании Трампа. Многие радикальные изменения миграционных правил, принятые администрацией Трампа, широко осуждаются в США, а их реализация блокируется судами.

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В октябре 2018 года президент США выступил против «гражданства по праву рождения», поскольку это приносит миллиардные убытки бюджету страны.

Эксперты говорят, что такой шаг будет противоречить Конституции США. 14-я поправка к Конституции, принятая после гражданской войны, гарантирует, что все «лица, родившиеся или натурализованные в США, являются гражданами США и штата, в котором они проживают».

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Теги: #Трамп