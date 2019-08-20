Трамп в десятый раз стал дедушкой (фото)
22:28, 20 августа 2019Мир
350 0
У него родилась внучка.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз.
Жена его сына Эрика родила дочь, сообщил сам Эрик Люк Трамп в Twitter.
"Лара (жена Эрика Трампа - ред) и я очень рады появлению на свет Каролины Дороти Трамп. Мы уже тебя любим!" - написал Эрик.
Дочь Каролина стала вторым ребенком в семье Эрика Трампа.
Читайте такжеТрамп обвинил Google в манипуляции выборами в пользу Клинтон
Первому сыну, которого назвали в честь отца, исполнится в сентябре два года.
Напомним, что президент США Дональд Трамп — отец пятерых детей. Двое старших детей, Дональд Джуниор и Иванка, — родители пяти и троих детей соответственно.
Дональд Джуниор, Иванка и Эрик Трамп занимают посты вице-президентов в компании Дональда Трампа The Trump Organization.
Фото twitter.com/EricTrump
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter