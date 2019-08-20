Трамп в десятый раз стал дедушкой (фото)

У него родилась внучка.

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз.

Жена его сына Эрика родила дочь, сообщил сам Эрик Люк Трамп в Twitter.

"Лара (жена Эрика Трампа - ред) и я очень рады появлению на свет Каролины Дороти Трамп. Мы уже тебя любим!" - написал Эрик.

Дочь Каролина стала вторым ребенком в семье Эрика Трампа.

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Первому сыну, которого назвали в честь отца, исполнится в сентябре два года.

Напомним, что президент США Дональд Трамп — отец пятерых детей. Двое старших детей, Дональд Джуниор и Иванка, — родители пяти и троих детей соответственно.

Дональд Джуниор, Иванка и Эрик Трамп занимают посты вице-президентов в компании Дональда Трампа The Trump Organization.