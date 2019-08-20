В США сняли на видео крокодила, перелезшего высокий забор военной базы

На кадрах видно, как аллигатор переваливается через ограждение и ползет по территории авиабазы.

В американском штате Флорида водитель сняла на камеру аллигатора, который перелез через высокий забор и пробрался на военно-воздушную базу города Джексонвилл.

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Видеозаписью с рептилией 17 августа поделилась на своей странице в Facebook Кристина Стюарт

На кадрах видно, как аллигатор переваливается через ограждение и ползет по территории авиабазы.

«Ну вот и все. Перелез через забор», - прокомментировала женщина.

Представители аэродрома Джексонвилл утверждают, что они не планируют наказывать непрошеного гостя, если он не потревожит местных жителей.

Как сообщал УНИАН, крокодил заполз под кровать спящего жителя индийской деревни, расположенной неподалеку от города Ананд в штате Гуджарат.