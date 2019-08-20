Трамп обвинил Google в манипуляции выборами в пользу Клинтон
00:59, 20 августа 2019Мир
58 0
Трамп также призвал обратиться с делом против компании Google в суд.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес компании Google.
Об этом он написал в своем твиттере.
Трамп заявил, что компания манипулировала выборами 2016 года. Он также обвинил Google в прибавлении голосов другому кандидату и его противнику в президентской гонке Хилари Клинтон.
Читайте такжеТрамп подтвердил желание купить Гренландию
Американский лидер добавил, что эти данные опубликовали сторонники Клинтон. Однако президент США не уточнил, в каком именно докладе была опубликована эта информация.
Трамп также призвал обратиться с делом против компании Google в суд.
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Google в лицемерии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter