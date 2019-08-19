The Economist: США не должны исключать возможность нанести первый ядерный удар

Страх перед американским ядерным оружием сдерживает Россию в Восточной Европе и Китай на Дальнем Востоке.

В 1973 году пилот-ветеран и командир ракетной эскадрильи майор Гарольд Геринг поставил своему руководству вопрос: получив приказ запустить ракеты с ядерными боеголовками, как он может быть уверен, что это распоряжение законно, легитимно и отдано президентом при здравом уме? Вскоре после того майора Геринга отстранили от службы в ВВС США из-за «моральных и психических проблем».

Но, как пишет The Economist, его вопрос попал в яблочко и остается актуальным, поскольку президентские полномочия применить ядерное оружие ничем не ограничены. В частности, сейчас лидер США может отдать такой приказ до того, как что-то подобное сделает враг. Вашингтон так и не отказался от возможности сбросить ядерную бомбу на врага с обычным вооружением после того, как в 1945 он впервые это сделал.

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Многие считают, что это плохая позиция. Собственно, США достаточно сильны в обычных вооружениях, чтобы разобраться с врагами и без ядерного арсенала. А еще возникает риск роковой ошибки и недоразумения. Если в случае войны Россия или Китай испугаются, что Америка может применить против них ядерное оружие, они могут привести свой арсенал в боевую готовность, чтобы сдержать американцев. Если же Вашингтон будет считать, что враги могут соблазниться на первый ядерный удар, он тоже может почувствовать необходимость стать первым. И все это ставит мир на грань ядерной войны.

Кандидат в президенты Элизабет Уоррен – один из многих политиков, которые хотят решить проблему, приняв закон об отказе от первого ядерного удара. Индия и Китай уже приняли такие политические решения, хотя их арсеналы меньше и более уязвимы.

Издание пишет, что желание Уоррен сдержать ядерную политику правильно. Однако, ее предложение может иметь побочные последствия, которые сделают мир менее стабильным. Много американских союзников, таких как Южная Корея и страны Балтии, стоящих перед крупными и агрессивными соперниками во времена, когда глобальный баланс сил вызывает обеспокоенность.

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Они рассматривают неопределенность США в отношении первого применения ядерного оружия как фактор сдерживания обычных атак против них. К примеру, Эстония рассматривает это как сдерживание агрессивной России, а Тайвань – как препятствие для атаки Китая.

Если Америка откажется от возможности нанести ядерный удар первой, некоторые союзники в Азии могут начать строить собственные арсеналы. А такое распространение может опасно дестабилизировать мир и усилить угрозу начала ядерной войны.