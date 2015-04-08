На Западе опасаются, что единый фронт против агрессии РФ в Украине начнет разрушаться - польские СМИ

Москва всеми силами пытается нарушить единство стран Евросоюза. Об этом пишет польское издание Polska Times.

Автор материала - Казимеж Сикорски считает, что российские власти не прекращают вкладывать деньги в ряд европейских государств, чтобы повлиять на политику санкций после аннексии Крыма и введение войск на территорию Донбасса, передает ТСН.ua.

Как пример приводится предоставление Россией кредита Венгрии в размере 10 миллиардов евро. Ряд стран Западной Европы рассматривает кредит РФ как попытку покупки лояльности Будапешта, руководство которого уже неоднократно критиковали за пророссийскую политику.

"Официально указанная огромная сумма денег должна пойти на развитие единой венгерской АЭС Пакш, однако критики говорят, что это только часть российского плана, чтобы сделать брешь в единстве ЕС, поэтому это является самым худшим временем "холодной войны" в отношениях между Москвой и Западом. Правда, Венгрия утверждает, что они согласились с просьбой Европейского Союза найти поставщика ядерного топлива кроме России, но Москва имеет юридические гарантии того, что она будет больше 10 (а не 20, как предполагалось ранее) лет поставлять топливо на Пакш. Брюссель также имеет оговорки по поводу кредита, который будет означать энергетическую зависимость Будапешта от Москвы, что противоречит политике ЕС в этом вопросе. В таких странах, как Великобритания, Польша и страны Балтии опасаются, что единый фронт против российской агрессии в Украине начнет разрушаться", - пишет Казимеж Сикорски.

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Он также ссылается на бывшего влиятельного венгерского политика Золтана Иллеса, по мнению которого, кредит от России имеет целью не только сотрудничество в атомной энергетике. "Благодаря тем деньгам, россияне покупают себе влияние, а атомная сделка является просто прикрытием для России и Виктора Орбана", - отметил политик.

Polska Times добавляет, что венгерский премьер Виктор Орбан парадоксальным образом стал союзником Путина. Кроме того, автор статьи напоминает, что Орбан во время второго своего срока в правительстве начал подавлять демократию в стране, что вызвало недовольство населения и ЕС.

Однако издание пишет, что власти Венгрии не являются единственным союзником России в Евросоюзе. Такой страной еще является Греция, которой сейчас руководит Алексис Ципрас, представитель ультралевой партии. Его визит в российскую столицу может показать еще большую трещину в Евросоюзе в политике санкций. Это, как пишет Сикорски, все больше вызывает беспокойство в Берлине и Париже. "Следует помнить, что согласие только одного члена Евросоюза на применение вето может подорвать эффективное давление на Кремль. Греческий премьер Ципрас в заявлении для российского ТАСС сказал, что уже сообщил Дональду Туску и главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, что ситуация в греческой политике после прихода к власти его партии очень изменилась и ни одно решение Афин в отношении санкций против России не принято", - напоминает Polska Times.

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Автор статьи Казимеж Сикорски отметил, что санкции ЕС в отношении РФ уже дают свои результаты - рубль существенно ослабел, цены на нефть, одного из главных ресурсов, снизились. "И только дополнительное давление на эту страну, и прежде всего экономические санкций, смогут наконец заставить Москву отказаться от своей враждебной политики в отношении Украины. Для этого, однако, ЕС нуждается в единстве, и этого начинает, к сожалению, не хватать", - констатирует Казимеж Сикорски.