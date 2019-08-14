Süddeutsche Zeitung: Украинцы выполняют домашние задания для студентов Германии

Бизнес «теневых» авторов становится глобальным, и немецкие студенты часто сдают домашнее задание, выполненное в Украине.

27-летняя Евгения Келеш только вернулась после двух лет обучения в городе Фюрстенфельдбрюк, когда нашла интересное предложение на украинском портале по поиску работы. Нужны «теневые» авторы, которые владеют немецким языком.

«Это была идеальная работа для меня», - говорит девушка Süddeutsche Zeitung, объясняя, что такое трудоустройство помогло бы ей сохранить знание иностранного языка. К тому же плата была вполне приличной для украинских условий.

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К примеру, работа о взаимосвязи между личностью и здоровьем га шесть страниц плюс библиография принесла ей 86 евро. Сколько студенты в далекой от Ужгорода Германии сэкономили, трудно сказать. Евгения говорит, что точно написала 20 работ.

Глобализация теперь проникла в сферу академического мошенничества. Через профессиональные сайты, такие как LinkedIn, украинцы становятся «научными авторами» или «авторами эссе» для сомнительных компаний, которые выдают себя за престижные исследовательские центры из Германии. Украина часто становится местом, где иностранные компании находят «подрядчиков». Немецкий как иностранный язык здесь достаточно распространен, а зарплаты в стране низкие. Поэтому Евгения Келеш не была удивлена запросу из Германии.

Студент Университета Лейпцига Штефан Зайдлер, который изучает восточную славистику, тоже заметил возможности для бизнеса, когда услышал от другого студента историю о том, как он приобрел «домашку» в Украине. По словам Зайдлера, сам он никогда и ни при каких обстоятельствах не пользовался такими услугами. Но теперь ему были нужны деньги. Поэтому он вместе с другом создал агентство, которое пишет академические задания для других.

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Расчет простой: из 30 евро за страницу, которые платит клиент, 10 получает он сам, еще 10 – его партнер, а остальное идет непосредственному автору. Все работы выполняются на немецком языке. Если же их нужно перевести, это стоит 5 евро.

«Это просто дешевый способ выполнять домашние задания. И я могу хорошо жить пользуясь своими исследованиями», - пояснил Зайдлер.

В какой-то момент с ним связалась преподавательница университета из Украины, которая предложила на продажу работы своих студентов. Конечно, от такого предложения немцы не отказались. Однако, в такой цепи возникают и трудности. Например, немецкая книга, которую местный профессор задал на изучение, может быть недоступна в библиотеках Украины. И тогда возникают проблемы.

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«Сразу привлекает внимание, если в немецком домашнем задании вдруг цитируют русскоязычное издание Мишеля Фуко», - говорит Зайдлер.

В таких случаях ему приходится идти в библиотеку, фотографировать страницы и через электронную почту отправлять их «теневому» автору. Такие международные процессы могут оказаться очень утомительными.