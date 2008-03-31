В авиакатастрофе в Британии погибли известные спортсмены

В числе погибших в результате крушения небольшого самолета в Великобритании двое известных гонщиков: бывший чемпион Великобритании в гонках класса Touring Дэвид Лесли и директор компании Motorsport, неоднократный призер гонок Ричард Ллойд.

О личностях остальных погибших не сообщается, передает телеканал SkyNews.

Напомним, что в результате крушения 8-местного самолета Cessna в воскресенье в Великобритании погибли все пять человек, находившиеся на борту. Инцидент произошел на юге страны, в г.Фарнборо в графстве Кент.

Падая, самолет задел крышу одного из домов и врезался в соседнее здание. После падения Cessna возник пожар. Дом, который задел самолет, удалось потушить, а здание, на которое самолет упал, сгорело полностью. К месту катастрофы были направлены пожарные и спасательные бригады из Лондона.

На данный момент основной причиной катастрофы называются технические неполадки, в частности отказ двигателя самолета. Специалисты подчеркивают, что облачность в районе крушения была низкой, что, однако, является обычным погодным явлением для этого времени года.

В сентябре прошлого года авиакатастрофа вертолета в Великобритании унесла жизнь известного автогонщика, победителя мировых ралли Колина Макрея. Инцидент произошел рядом с г.Ланарк в Шотландии.

РБК