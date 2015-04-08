Макаревич сравнил российское ТВ с излучателями из "Обитаемого острова"

Об этом музыкант Андрей Макаревич рассказал в интервью Новой газете.

"Политические ток-шоу, которые, абсолютно, как у Стругацких, включают излучатели. Те, на кого не действуют <излучатели>, это выродки. Вот на меня не действует. Я не могу этого Киселева видеть, например, биологически не могу, с этой ручкой, с попочкой, да. А кому-то, видимо, нравится. А кто-то считает, что нет оснований не доверять нашим центральным каналам", - сказал Макаревич.

Читайте такжеМакаревич написал песню-обращение к россиянам: "Ну что ты забыл в этом Крыму?"По его мнению, идея, "что нас всех хотят поработить, мы в кольце врагов", замечательно "пускает корни в головах". Так, он рассказал историю разговора с "весьма образованной женщиной, работающей в каком-то серьезном офисе менеджером, начальником отдела".

"Месяца четыре назад одна весьма образованная женщина, работающая в каком-то серьезном офисе менеджером, начальником отдела, причем до этого в разговоре в ее рассуждениях все было нормально, сказала: «Ну, скоро же Киев будет наш, и я тогда туда поеду работать. Ну как, ну Киев же наш скоро будет!» Я понял, что надо уходить с этой темы, потому что дальше кто-то из нас головой в стенку упрется", - сказал музыкант.

Справка. В романе советских фантастов братьев Стугацких "Обитаемый остров" власти в вымышленном мире Саракш используют башни-излучатели, вызывающие в большинстве населения взрыв верности и энтузиазма. На небольшое количество людей, называемых выродками и преследуемыми, излучение не действует, вызывая у них лишь сильную головную боль.