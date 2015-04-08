Президент Черногории отказался ехать на парад 9 мая в Москве

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Vijesti.

Лидер Черногории планирует быть в этот день на мероприятиях, посвященных победе над фашизмом, в Подгорице, заявили в пресс-службе президента.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров называл президента Черногории среди тех, кто приедет 9 мая в Москву на парад.

Напомним, большинство европейских лидеров отказались от участия в параде.

Читайте такжеПремьер Черногории заявил о готовности присоединиться ко всем санкциям ЕС против РоссииТак, ранее стало известно об отказе участвовать в параде президента Молдовы Николае Тимофти, президента Финляндии Саули Ниинистьо, президента Словакии Андрея Киски и президента Болгарии Росена Плевнелиева.

Также отказались приехать в Москву на 9 мая президент США Барак Обама, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, председатель Европейского совета Дональд Туск, президенты Польши и Словении.

Многие из них аргументировали свой отказ агрессией России в Украине.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сравнил Россию с Третьим рейхом.

Как сообщалось, Европейский союз и Черногория договорились 30 марта 2015 года открыть два очередных раздела в процессе переговоров о вступлении страны в ЕС.