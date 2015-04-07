Энергокомпания выясняет причины отключения электроэнергии в Вашингтоне - СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудницу пресс-службы компании.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что в результате аварии во вторник оказались обесточенными Белый Дом, Капитолий и госдепартамент, электричество также было отключено в здании министерства юстиции США.

”Мы работаем над выяснением причин, но пока не знаем, что произошло”, - сказала она. По ее словам, также пока неизвестно, сколько потребителей находятся без света.

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На данный момент известно, что отключение не связано с погодой: в Вашингтоне светит солнце, дожди ожидаются только к вечеру.