Энергокомпания выясняет причины отключения электроэнергии в Вашингтоне - СМИ

22:42, 07 апреля 2015
Мир
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Специалисты энергокомпании ”Пепко” (Pepco), отвечающей за энергоснабжение большинства районов Вашингтона, пока не знают причин масштабного отключения электричества в американской столице. 

/ uk.wikipedia.org

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудницу пресс-службы компании.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что в результате аварии во вторник оказались обесточенными Белый Дом, Капитолий и госдепартамент, электричество также было отключено в здании министерства юстиции США.

”Мы работаем над выяснением причин, но пока не знаем, что произошло”, - сказала она. По ее словам, также пока неизвестно, сколько потребителей находятся без света.

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На данный момент известно, что отключение не связано с погодой: в Вашингтоне светит солнце, дожди ожидаются только к вечеру.

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