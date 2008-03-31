Президент Румынии попал в аварию

Президент Румынии Траян Бэсеску стал в воскресенье вечером участником небольшого дорожно-транспортного происшествия. Оно произошло в непосредственной близости от здания мэрии Бухареста.

Глава румынского государства сам находился за рулем автомобиля «Фольксваген Гольф», на котором направлялся в свою резиденцию. Неожиданно перед ним резко затормозила легковая машина «Дачия», и президентский автомобиль врезался в ее заднюю левую часть. Никто из участников ДТП не пострадал, сообщает ИТАР-ТАСС .

Траян Бэсеску в сопровождении службы охраны сам явился в отделение полиции, регистрирующее небольшие аварии, заполнил протокол и прошел тест на наличие алкоголя. За эту аварию он получил 3 штрафных пункта (всего допустимо 15 в течение года, после чего назначается пересдача экзамена). Президент Румынии также обязан заплатить штраф в размере 100 лей (чуть более $40).

Он отметил, что ДТП произошло по его вине, так как он «засмотрелся на здание столичной мэрии и окна своего бывшего кабинета», в котором работал, когда был мэром румынской столицы до своего избрания президентом страны.

Газета.ру