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В Испании автомобиль въехал в террасу бара, пострадали по меньшей мере 10 человек

18:14, 11 августа 2019
Мир
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Посетители бара пострадали из-за наезда автомобиля / фото: elpais.com

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на El Pais.

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Согласно информации, два автомобиля столкнулись на дороге, после чего водитель одного из них утратил управление, выехал на тротуар и сбил посетителей бара. В крови 18-летнего водителя не нашли следов алкоголя.

Большинство пострадавших получили травмы, не угрожающие жизни, девять человек уже выписаны из больницы. Пострадавшая четырехлетняя девочка остается в больнице в тяжелом состоянии. Полиция выясняет причины происшествия.

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Теги: #Испания