В Испании автомобиль въехал в террасу бара, пострадали по меньшей мере 10 человек

Водитель машины утратил управление после того, как столкнулся на дороге с другой машиной.

В испанском городе Жирона автомобиль въехал в террасу бара, в результате чего пострадали как минимум десять человек.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на El Pais.

Читайте такжеНа Канарских островах горит свыше 900 га леса (фото)

Согласно информации, два автомобиля столкнулись на дороге, после чего водитель одного из них утратил управление, выехал на тротуар и сбил посетителей бара. В крови 18-летнего водителя не нашли следов алкоголя.

Большинство пострадавших получили травмы, не угрожающие жизни, девять человек уже выписаны из больницы. Пострадавшая четырехлетняя девочка остается в больнице в тяжелом состоянии. Полиция выясняет причины происшествия.