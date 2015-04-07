Bloomberg: Худший вариант для Греции: не погасить задолженность перед МВФ

Об этом пишет Мохаммед Эль-Эриан в своей статье под названием «Худший вариант для Греции: не погасить задолженность перед МВФ», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Это очень важный вопрос, поскольку случаи невозврата кредитов МВФ, который является одним из нескольких «предпочитаемых кредиторов» в мире, бывают крайне редко. Когда это происходило, должниками, как правило, были развивающиеся нестабильные или несостоявшиеся государства, но не развитые страны, и тем более не члены еврозоны, которая является одной из элитных мировых экономических групп.

Тот факт, что возврат 450 млн. евро под вопросом, отражает крайне сложные экономические, финансовые и социально-политические обстоятельства, с которыми столкнулась Греция. Трудно себе представить какой-либо выход из такого затруднительного положения, который бы улучшил будущее Греции.

Доходов Греции, которая пытается восстановить экономический рост, и где уровень безработицы составляет 26 %, недостаточно, для того, чтобы она могла выполнить все свои обязательства. Несмотря на то, что механизмы экономики работают в ее пользу, на пути Греции к дополнительному финансированию из-за рубежа возникли препятствия в связи с тем, что неправильно велись переговоры, а также из-за неуступчивости кредиторов.

Между тем, из-за социально-политической ситуации в стране греческому правительству сложно погасить задолженность перед МВФ, особенно учитывая то, что власти изо всех сил пытаются выплачивать заработную плату и финансировать основные социальные службы.

Тем не менее, страна должна заплатить МВФ.

У тех стран, которые не погашают свою задолженность перед МВФ, часто возникают проблемы с трансграничным финансированием. В случае с Грецией, например, это будет препятствовать получению денежных средств от Европейского центрального банка, который в данный момент является спасительной соломинкой для банков страны. Кроме того, это бы ускорило отток депозитов из банков, а из-за этого увеличится вероятность того, что медленный отток депозитов превратиться в массовое снятие вкладов населением, дестабилизирующее ситуацию.

Понимая это, греческое правительство, вполне вероятно, найдет способ погасить задолженность перед МВФ до 9 апреля (или немного позже, в пределах допустимого срока погашения), и после встречи в Вашингтоне в воскресенье Лагард сказала, что она получила «подтверждение» от Варуфакиса, что оплата «вскоре поступит». Но это просто наименее плохой вариант для Греции в ситуации, которая в любом случае является проигрышной для нее.

Погашение долга перед МВФ не означает, что Греции и ее кредиторам станет легче находить общий язык для того, чтобы восстановить экономический рост страны и ее финансовую жизнеспособность внутри еврозоны. К сожалению, это, скорее всего, увеличит напряженность и даже может привести к тому, что Греция выйдет из еврозоны вопреки воли всех основных игроков в связи с некоторыми экономическими, финансовыми или политическими потрясениями.

Несмотря на то, что Греция пережила сильное финансовое регулирование, она продолжает терять средства из-за оттока капиталов, что означает, что ей будет невероятно сложно отдать 500 млн. долл. одному из своих официальных кредиторов. Если эти затраты не будут сопровождаться немедленным выделением средств от кредиторов – а этот процесс практически полностью остановлен еще с августа – такое заметное истощение резервов может ускорить процесс снятия средств со счетов греческих банков.

Правительство также будет пытаться сохранить уровень доверия своих самых ярых политических сторонников – тех, кто «повелся» на избирательную риторику властей, утверждавших, что интересы Греции будут ставиться выше интересов иностранных кредиторов. В итоге, если задолженность будет погашена, правительству, возможно, будет еще труднее получить одобрение от законодательного органа для проведения структурных реформ, в которых нуждается страна. При этом от него будут ожидать, что оно добьется значительных уступок от кредиторов, в том числе ощутимого ослабления мер жесткой экономии и существенного списания долгов.

Неуверенность в том, что Греция на этой неделе погасит задолженность перед МВФ, в очередной раз указывает на серьезные проблемы, с которыми сталкиваются Греция и ее кредиторы в течение многих лет, пытаясь справиться с ситуацией, выход из которой слишком долго никто не решался найти. Если обе стороны не начнут сотрудничать более эффективно, чтобы добиться более решительных результатов, один из таких эпизодов станет последним катализатором для выхода Греции из еврозоны, чего все стремятся избежать. Это только вопрос времени.