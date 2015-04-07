100-летняя японка установила рекорд по плаванию

Мейко Нагаока установила этот рекорд в 25-метровом бассейне. Спортсменка, которая начала заниматься плаванием аж в 82 года, уже устанавливала аналогичный рекорд в 50-метровом бассейне, передает ВВС Украина.

Свое новое достижение она осуществила за час и 15 минут, постоянно плавая на спине.

Ожидают, что это ее достижение внесут в Книгу рекордов Гиннесса.

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Мейко Нагаока начала посещать бассейн ради лечения колен, однако впоследствии стала заниматься по несколько раз в неделю.

Когда женщине исполнилось 100 лет, она издала книгу о своих занятиях спортом.

В Японии стремительно происходит процесс старения населения. В 2014 году в стране официально зафиксировали рекордное количество долгожителей - 59 тысяч человек.