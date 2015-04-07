В бюджете Пентагона на 2016-й не будет денег на поддержку Украины и стран Балтии - СМИ

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на аналитический обзор проекта военного бюджета, подготовленного War is Boring.

Так, проект бюджета не предусматривает продление нынешнего финансирования в размере 175 млн долл. "на поддержку Украины и стран Балтии".

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Главным акцентом программы в 2016 г. должны стать военные учения. Всего на ротацию американских военных и их оборудования в Европе для различных военных учений в 2016 г. предусмотрено 470 млн долл. - на 60 млн больше, чем в текущем году.

Всего на программу "Усиления гарантий союзников" (European Reassurance Initiative) планируется выделить 800 млн долл. (на 185 млн долл. меньше, чем в 2015 г.).