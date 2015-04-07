В бюджете Пентагона на 2016-й не будет денег на поддержку Украины и стран Балтии - СМИ
Проект военного бюджета США на 2016 год не предусматривает выделения средств на поддержку Украины.
Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на аналитический обзор проекта военного бюджета, подготовленного War is Boring.
Так, проект бюджета не предусматривает продление нынешнего финансирования в размере 175 млн долл. "на поддержку Украины и стран Балтии".
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Главным акцентом программы в 2016 г. должны стать военные учения. Всего на ротацию американских военных и их оборудования в Европе для различных военных учений в 2016 г. предусмотрено 470 млн долл. - на 60 млн больше, чем в текущем году.
Всего на программу "Усиления гарантий союзников" (European Reassurance Initiative) планируется выделить 800 млн долл. (на 185 млн долл. меньше, чем в 2015 г.).