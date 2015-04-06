Если Генпрокуратура просит: Госдума РФ готова лишить неприкосновенности Илью Пономарева

Как передает ТАСС, вопрос предложено рассмотреть на заседании нижней палаты завтра, 7 апреля. Об этом сообщил журналистам депутат Владимир Поневежский ("Единая Россия").

В свою очередь глава комитета по регламенту Сергей Попов ("Единая Россия") отметил: "Комитет единогласно принял решение, что такой вопрос должна рассматривать палата, и палата должна определяться".

Читайте такжеЕдинственный депутат-оппозиционер в РФ: новая власть проведет честный референдум в Крыму"В решении комитета содержится рекомендация дать согласие. Если Генпрокуратура просит нас дать согласие, то другой конструкции мы сформулировать не можем. А окончательно палата решает, соглашается или не соглашается", - заключил он.

Предварительно все фракции готовы поддержать прошение Генпрокуратуры, хотя формально их позиции будут определены до вторника. Как напомнил журналистам лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, "в отношении депутатов и нашей, и других фракций (правоохранительные органы) не раз выходили с такого рода обращениями, и мы (Госдума), как правило, их удовлетворяли".

Официально неприкосновенность с Пономарева хотят снять в связи с делом о растрате средств фонда Сколково.