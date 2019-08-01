EU Observer: Женщины из Польши ездят в Украину ради абортов

Польские врачи отказываются проводить процедуру, поэтому женщины ищут помощь за рубежом.

«Факт, что мне пришлось прервать вторую беременность, был очень печальным», - сказала 39-летняя Анна из Варшавы. Она была на десятой неделе беременности, когда врачи посоветовали ей провести тест на хромосомные аномалии, который выявил синдром Дауна.

«Была 100%-ная вероятность, никакой надежды на другой результат», - сказала она EU Observer. Согласно с польским законодательством, женщине можно было просить об аборте. Однако, врач должен был подписать направление.

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«Много кто отказался. Они или подписали обязательство о совести, которое запрещает проводить аборты, или не хотят проблем», - объяснила Анна.

Женщина рассказала, что в Польше ей предстоял путь от больницы к больнице мимо «баннеров с порванными плодами», надеясь на «милость какого-то врача и на то, что медицинский персонал не будет называть ее убийцей».

«Я не могла себе представить, что выдержу это. Поэтому отправилась в Германию, в небольшой городок близ границы. В комнате ждали 10 человек. Многие из них были молодыми девушками, но были и моего возраста. Все из Польши. Процедура длилась 15 минут. Физически мне стало легче, но психически я была сломана. Не из-за чувства вины, а из-за печали и отчаяния», - пояснила женщина.

Издание пишет, что с 1993 года аборты в Польше незаконны кроме ряда случаев: когда беременность угрожает жизни матери, когда она возникла из-за преступных действий, таких как изнасилование, или в случае патологий плода. Но многим женщинам в стране приходится ехать за границу для проведения абортов, которые в родной стране запрещены.

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«В 2010 году около 15% всех абортов были проведены за рубежом, согласно данным Федерации по вопросам женщин и планирования семьи. Но теперь, по словам президента организации Кристины Кацпуры, лишь 20% абортов проводятся в самой Польше. Среди популярных направлений Украина, Австрия, Германия, Бельгия, Великобритания и Словакия», - говорится в статье.

Еще один вариант для польских женщин – это привезти таблетки для медикаментозного аборта. Но в Польше это тоже незаконно.