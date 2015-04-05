В Венесуэле разбился самолет с почти тонной кокаина
В муниципалитете Жирардо в венесуэльском штате Кохедес был обнаружен потерпевший крушение легкомоторный самолет, предположительно принадлежавший оптовым наркодилерам или крупным наркокурьерам.
В упавшем летательном аппарате было найдено 863 упаковки кокаина, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Ultimas Noticias.
Общий вес изъятого порошка составил 999 килограммов. О крушении сообщили местные жители, полиция и национальная боливарианская гвардия выехали на место происшествия.
В самолете обнаружены тела трех погибших, сообщил министр внутренних дел, юстиции и мира Венесуэлы Нестор Реверол. Он уточнил, что у них найдены два заграничных паспорта, мобильные телефоны и устройства GPS, использующиеся при авиаполетах.
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Прокуратура Венесуэлы начала следствие. Одна из важных задач — установить, где удалось произвести или хранить такой значительный объем наркотика.
Инцидент произошел в четверг, 2 апреля, но из оперативных соображений сообщается о нем только теперь. Имена, приметы, возраст обнаруженных людей не уточняются.