В Венесуэле разбился самолет с почти тонной кокаина

В упавшем летательном аппарате было найдено 863 упаковки кокаина, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Ultimas Noticias.

Общий вес изъятого порошка составил 999 килограммов. О крушении сообщили местные жители, полиция и национальная боливарианская гвардия выехали на место происшествия.

В самолете обнаружены тела трех погибших, сообщил министр внутренних дел, юстиции и мира Венесуэлы Нестор Реверол. Он уточнил, что у них найдены два заграничных паспорта, мобильные телефоны и устройства GPS, использующиеся при авиаполетах.

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Прокуратура Венесуэлы начала следствие. Одна из важных задач — установить, где удалось произвести или хранить такой значительный объем наркотика.

Инцидент произошел в четверг, 2 апреля, но из оперативных соображений сообщается о нем только теперь. Имена, приметы, возраст обнаруженных людей не уточняются.