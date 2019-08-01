Business Insider: Самые глупые войны в истории начались из-за свиньи, собаки и ведра

Издание назвало три самые глупые причины, которые толкали народы к кровопролитию.

Так или иначе, но на протяжении прошлых веков у человечества было много веских причин для начала войны. Например, чтобы остановить или не допустить геноцид, провозгласить независимость и дать угнетенным родину, или, конечно же, чтобы защитить свой родной дом от захватчиков. Все это хорошие причины нацелить оружие против другой страны.

Но некоторые войны начинались из-за абсолютных мелочей. Business Insider составил список из трех глупейших войн в истории. При этом их положение в списке не определяет степень глупости. Это просто самые нелепые конфликты, в которые народы хоть когда-то вступали.

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Такой издание называет войну «дубового ведра». Собственно, само название конфликта уже звучит плохо. Но это была реальная кровопролитная война между Болоньей и Моденой, которая вспыхнула в 1325 году. Ее жертвами стали две тысячи человек. На самом деле это была опосредованная война между сторонниками Священной Римской империи и Ватикана. Но несмотря на все детали, стоит заметить, что начался конфликт с того, что моденские солдаты забрали деревянное ведро из колодца в болонском городке. Комическим может показаться еще и то, что Модена на самом деле победила, защищая это краденое ведро. В битве при Запполино 7 тысяч солдат королевства разбили 32-тысячное войско Болоньи.

Еще одним примером глупого кровопролития Business Insider называет так называемую Свиную войну. Она могла перерасти в еще более масштабный конфликт, что добавляет ей абсурдности. Все началось с того, что остров Сан-Хуан, зажатый между материковой частью США и канадским островом Ванкувер, совместно использовался американскими поселенцами и британскими сотрудниками компании Hudson Bay. И хоть остров считался «общим», обе страны посягали на него. Это создало напряжение в регионе, которая достигла своего пика в июне 1859 года, когда американский фермер застрелил британского кабана за то, что тот испортил урожай картофеля. Британцы арестовали фермера.

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США не оставили это без ответа и отправили капитана Джорджа Пикетта с группой солдат на остров, который они объявили американской собственностью. Конечно, Великобритания использовала свой козырь и прислала Королевский военный флот. В течение нескольких недель продолжалась блокада, которая грозила началом войны между США и Великобританией. К счастью, здравый смысл победил.

Еще один конфликт, который издание включило в свой список нелепых, — это так называемая война «Бродячей собаки». Из-за абсолютно бестолковой причины на поле битвы в 1925 году встретились 20 тысяч солдат Греции и 10 тысячное войско Болгарии.

Стычка началась из-за пса, который убежал от греческого солдата. Военный бросился догонять животное и не остановился даже тогда, когда оно пересекло границу Болгарии. Болгарские пограничники, увидев греческого солдата, который бегал по их территории, конечно же, застрелили его. Греки ответили вторжением в соседнюю страну. Они оккупировали приграничные города и подготовились к обстрелу и захвату города Петрич. Но в ситуацию вмешалась Лига наций, после чего начались переговоры о перемирии.