Newsweek: В Китае назвали протесты в Гонконге «работой» США

В китайском МИД намекнули на то, что американская сторона могла разжечь недовольство жителей города законопроектом об экстрадиции.

Китай обвинил США в поощрении беспорядков в Гонконге на фоне того, как в автономном городе продолжаются массовые протесты. Демонстрации вспыхнули из-за законопроекта, который предусматривает экстрадиции жителей города на материковую часть Китая. Акции привели к случаям насилия, в котором обвиняют как службы безопасности, так и участников протестов.

Пекин официально предложил только политическую поддержку правительства Гонконга. Но пресс-секретарь Министерства обороны Китая Ву Цянь предостерег на прошлой неделе, что военные могут законно войти в город, чтобы «поддержать социальный порядок», если потребуется, - пишет Newsweek.

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Госсекретарь США Майк Помпео отказался говорить об ответе своей страны на такое применение силы. Но он сказал, что «протест уместен» как в Гонконге, так и в Вашингтоне. Он призвал Китай «поступить правильно в измерении уважения соглашений, касающихся Гонконга».

В Пекине пресс-секретарь Министерства иностранных дел Хуа Чуньин выступила с жестким ответом на заявление Помпео. Она заявила, что Госсекретарь США, «наверное до сих пор считает себя главой ЦРУ».

«Он сказал, что последние насильственные инциденты в Гонконге уместны, потому что, как все вы знаете, они определенным образом работа рук США», - сказала она.

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Пресс-секретарь китайского МИД указала на многочисленные критические заявления и комментарии со стороны американского консульства в Гонконге, нацеленные против законопроекта об экстрадиции жителей города. По ее словам, вся американская критика появилась до того, как вспыхнуло общественное недовольство документом. Кроме того, Хуа осудила встречи Помпео, вице-президента Майка Пенса и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с открытыми сторонниками протестов в Гонконге, в частности с владельцем медиа-бизнеса Джимми Лаи Ли-Иэном.