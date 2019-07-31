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Трамп назвал причину своей активности в твиттере

10:42, 31 июля 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

По словам Трампа, твиттер помогает ему защититься от нападок журналистов. Об этом сообщает C-Span.

Он отметил, что если бы пресса его освещала честно, то он бы так не активничал в социальной сети.

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«Эта моя единственная форма защиты. Если бы пресса меня честно освещала, мне бы не было это нужно», — добавил Трамп.

Однако, по его мнению, средства массовой информации освещают его нечестно, поэтому он очень расстроен и разочарован.

«Они правда освещают некорректно, отсюда и термин «фейковые новости», — заключил Трамп.

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Теги: #твиттер Трампа