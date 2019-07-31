Трамп назвал причину своей активности в твиттере
10:42, 31 июля 2019Мир
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По словам Трампа, твиттер помогает ему защититься от нападок журналистов.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, почему он так часто пишет посты в твиттере.
По словам Трампа, твиттер помогает ему защититься от нападок журналистов. Об этом сообщает C-Span.
Он отметил, что если бы пресса его освещала честно, то он бы так не активничал в социальной сети.
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«Эта моя единственная форма защиты. Если бы пресса меня честно освещала, мне бы не было это нужно», — добавил Трамп.
Однако, по его мнению, средства массовой информации освещают его нечестно, поэтому он очень расстроен и разочарован.
«Они правда освещают некорректно, отсюда и термин «фейковые новости», — заключил Трамп.
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