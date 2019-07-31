Протесты в Москве: полицейских заставили удалить фотографии в соцсетях

Приказ связан с угрозами, которые якобы начали получать семьи сотрудников правоохранительных органов.

Руководство московской полиции приказало сотрудникам, работавшим на митинге 27 июля, изменить свои данные в социальных сетях.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что приказ связан с угрозами, которые якобы начали получать семьи сотрудников правоохранительных органов после того, как контактные данные десятков полицейских, работавших на митинге, были опубликованы в сети.

«Первой пожаловалась семья капитана С. Благодаря опубликованным в сети данным некие активисты смогли выйти на его родных, после чего матери С. принесли под дверь дома записку с угрозой - "сожжем твой дом"», - пишет Baza.

Как сообщал УНИАН, на многочисленном митинге в поддержку независимых кандидатов в Московскую гордуму, который прошел 27 июля, полиция задержала более тысячи человек. В результате ОМОН разогнал акцию протеста.