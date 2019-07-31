Трамп пообещал разобраться в истории с госпитализацией Навального

Заявлялось, что причина опухшего лица Навального - аллергия, но врач не исключала токсического повреждения кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица".

Президент США Дональд Трамп во вторник, 30 июля, заявил, что намерен разобраться в истории с резким ухудшением здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, которого после ареста пришлось срочно госпитализировать из спецприемника.

Об этом сообщает «Интерфакс».

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"Я слышал об этом, но не знаю об этом. Я разберусь в этом", - заявил он в Вашингтоне журналисту, спросившему, знает ли Трамп о проблемах со здоровьем Навального.

"Это новая история, я услышал о ней вчера вечером", - добавил президент США.

Напомним, Алексей Навальный был задержан 24 июля, когда вышел на утреннюю пробежку, в день рождения жены. Он был задержан за повторное нарушение установленного порядка организации или проведения несогласованного митинга или шествия. С какой именно акцией это связано — неизвестно.

28 июля стало известно о его госпитализации. Заявлялось, что причина - аллергия, но врач не исключала токсического повреждения кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица". Васильева просила провести судебно-медицинскую экспертизу.