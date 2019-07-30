Появилось фото опухшего Навального

Навальный допустил версию попытки отравления.

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал о возможных причинах появления аллергической реакции, в результате чего у него сильно опухло лицо, и продемонстрировал фото.

Соответствующий пост основатель Фонда борьбы с коррупцией РФ опубликовал на своей странице.

«Вот и у меня контактный дерматит. Дотронулся до чего-то, скорее всего до мыла или другой косметики, и началась внезапная острая аллергическая реакция», - написал Навальный.

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В то же время Навальный допустил версию попытки отравления.

«То, что отравили местные менты, я исключаю - они были шокированы моим видом и происходящим больше меня. Здесь везде камеры, мы запросили их официально. Нужны те моменты, когда всех выводили на прогулку, или звонки. Если в это время в камеру заходили какие-то люди, то версия с отравлением становится очень весомой», - написал он.

Этой версии изначально придерживалась и его врач-офтальмолог Анастасия Васильева, которая полагает, что состояние оппозиционера связано с «действием неопределенных химических веществ».

Напомним, Алексей Навальный был задержан 24 июля, когда вышел на утреннюю пробежку, в день рождения жены. Он был задержан за повторное нарушение установленного порядка организации или проведения несогласованного митинга или шествия. С какой именно акцией это связано — неизвестно.

28 июля стало известно о его госпитализации. Заявлялось, что причина - аллергия, но врач не исключала токсического повреждения кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица". Васильева просила провести судебно-медицинскую экспертизу.