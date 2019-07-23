В русском переводе книги известного историка убрали главу про Путина и аннексию Крыма

Из российской версии имя Путина и упоминание аннексированного Крыма исчезло, а примером фейковых новостей стали выступления Дональда Трампа.

В российском издании популярного израильского писателя и историка Юваля Ноя Харари "21 урок для XXI века" главу о лжи президента РФ Владимира Путина о захвате Крыма изменили.

Через несколько недель после выхода в России "21 урока для XXI века" читатели обратили внимание на расхождения между англоязычной и русской версиями книги — в первую очередь, в главе "Постправда", передает "Медуза".

Так, 16 июля пользователь "Живого журнала" под ником de_leser заметил, что в английской версии в качестве примера фейковых новостей автор приводит заявления Владимира Путина о ситуации в Крыму в 2014 году.

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Из российской версии имя Путина и упоминание аннексированного Крыма исчезло, а примером фейковых новостей стали выступления Дональда Трампа.

20 июля об этом написал в Facebook украинский пользователь Андрей Черников, а 21 июля — российский издатель, критик и переводчик Дмитрий Кузьмин. Они опубликовали скриншоты русской и английской версий книги Харари.

Так, в английской версии книги в качестве примера фейковых новостей Харари приводит историю о том, как Владимир Путин публично отрицал присутствие в Крыму российских военных в феврале 2014 года.

Украинский блогер Андрей Черников нашел еще один отредактированный в российском издании фрагмент книги "21 урок для XXI века". В главе 11 под названием "Война" в подглаве "Взгляд из Кремля" оккупация Крыма Россией названа «единственным успешным вторжением XXI века, предпринятым великой державой». Автор пишет, что сама Россия «не считает аннексию Крыма вторжением в чужую страну», и отмечает, что российские войска «практически не встретили сопротивления ни со стороны местного населения, ни со стороны украинской армии».

В украинской, английской, немецкой и французской версиях нет ремарки о том, что Россия не считает аннексию Крыма вторжением в чужую страну. Зато там говорится, что Россия «поселила страх в душах соседей». А успех «завоевания» объясняется стечением обстоятельств — ни местное население, ни украинская армия не оказывали сопротивления, а другие страны мира не вмешивались в происходящее.

Сам автор заявил, что дал согласие на "правки" в российском издании, чтобы "его мысли могли дойти в том числе к аудитории, живущей в странах с недемократическим режимом".

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.