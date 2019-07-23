Washington Post: Путин до сих пор боится разъяренных россиян

Протесты снова вернулись в Москву и пугают режим российского автократа.

Важное испытание гражданского общества в России разворачивается сейчас на улицах Москвы. Оно свидетельствует, что, несмотря на авторитарное правление Владимира Путина на протяжении более чем двух десятилетий, в российской столице до сих пор есть много людей, которые не боятся высказаться. Это также указывает на то, что Путин знает об этом недовольстве и боится его.

Об этом в редакционной статье пишет Washington Post, напоминая, что в сентябре в Москве пройдут выборы депутатов городской думы. Большинство из тех, кто собирается бороться за кресла, уже входят во властную структуру, в которой доминируют Путин и его партия «Единая Россия». Беспартийные, независимые кандидаты должны собрать около 5 тысяч подписей за три недели, чтобы получить право баллотироваться. Это ставит их в проигрышную позицию по сравнению с кандидатами от партий. Но несмотря на это, несколько десятков независимых претендентов смогли собрать необходимые подписи.

Читайте такжеПутин рассказал, думает ли он о «России после Путина» с 2024 года

Потом власти решили их дисквалифицировать. Без сомнения по приказу Кремля московская избирательная комиссия отклонила тысячи подписей как недействительные. Особенно так поступили с теми независимыми кандидатами, которые пользуются значительной популярностью в своих округах. Одним из таких издание называет активиста Илью Яшина. Около 30 кандидатам таким образом запретили участвовать в выборах. Яшин сказал, что 15 тысяч подписей, поданных им и еще двумя кандидатами, были рассмотрены всего за 7 часов и 20 минут. Это означало, что на проверку каждой подписи ушло меньше двух секунд.

Председатель избирательной комиссии заявил, что собранные подписи якобы принадлежали мертвым людям. В ответ некоторые подписанты начали писать в социальных сетях, что они на самом деле живы. А дисквалификация кандидатов была грубым фарсом.

Зачем Путин делает это? Чего он боится? В случае своего избрания, независимые кандидаты получат легитимность в одном из главных политических органов России. Они будут иметь право ставить под сомнение политику города и искать документы. Путин недавно имел дело с серьезной вспышкой массовых протестов, в частности, против постройки церкви в Екатеринбурге. Его напугали массовые демонстрации против его переизбрания в 2011-2012 годах путем фальсификации. Наверное российский автократ подумал, что может просто заставить всех забыть о независимых кандидатах в Москве.

Читайте такжеThe Guardian: Путин реабилитирует Сталина и СССР, потому что не видит будущего России

Но он ошибся. Общество отреагировало очень быстро. Сначала было несколько небольших пикетов, а потом в субботу на улицы вышло 22,5 тысячи человек. Это была одна из крупнейших акций в Москве за последние годы. Как для летнего субботнего дня она поражает. Некоторые участники направили свое раздражение прямо против Путина. На их плакатах было написано «Путин врет» и «Хватит нам лгать». Выступая перед толпой, Яшин сказал: «Я прожил пол жизни при Путине. Мне хватит».

Это означает, что Путин хоть и создал авторитарную систему, которая блокирует инакомыслие и все методы политической борьбы, он не смог полностью заглушить голос своего народа. Остается лишь надеяться, что этот голос услышат.