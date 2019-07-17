Даже Чернобыль проиграл: ученые нашли более загрязненное радиацией место

Как оказалось, радиационный фон на Маршалловых островах превышает тот, который наблюдается в зоне отчуждения в Украине.

Некоторые Маршалловы острова, где США провели десятки ядерных испытаний в середине прошлого века, оказались более радиоактивными, чем японская Фукусима и украинский Чернобыль. На это указывает новое исследование, опубликованное на сайте Национальной академии наук США.

Об этом пишет Newsweek, напоминая, что страна состоит из двух атоллов, которые включают более тысячи мелких островов. Маршалловы острова расположены в центре Тихого океана между Гавайями и Филиппинами. После Второй мировой войны США оккупировали страну и использовали ее территорию для ядерных испытаний в 1946-1958 годах. В частности, такая судьба постигла атоллы Бикини и Еневеток. Местные жители были переселены. Поэтому на островах были проведены 67 ядерных взрывов.

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Тесты на Маршалловых островах составляют лишь 6% от 1054 взрывов, которые устроили США с 1946 до 1992 года. Но именно здесь произошли наиболее мощные из них. Только атолл Бикини пережил удар силой 77 Мегатонн. Это почти 40% от общей энергии, которая была выделена от всех ядерных испытаний США.

Ученые исследовали радиационное загрязнение на атоллах Бикини, Еневеток, Ронгелап и Утирик. Они анализировали образцы почвы, осадок со дна океана и внешнее гамма-излучение на территории островов.

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Исследователи обнаружили, что уровень гамма-излучения на острове Енджеби, который входит в состав атолла Еневеток, а также на острове Наэн в атолле Ронгелап значительно превышает тот, о котором договорилось правительство США с лидерами островной республики. В среднем радиационный фон на Бикини был в два раза выше от нормы. Это означает, что люди не смогут вернуться на эту территорию.