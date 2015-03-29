Сторонница Украины в Конгрессе США назвала эффективное оружие против российской агрессии

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН высказала представитель штата Огайо в Конгрессе США Марси Каптур.

"Единство действительно очень важно. Мы видим, что делает Россия, даже со своими ближайшими соседями, делает очень заметный уклон на телевизионное вещание в разных странах, привлекает к своей пропагандистской машине носителей языка. И чаша терпения по всей Европе уже переполнена. И я думаю, это очень понятно, кто такой президент Путин", - сказала Марси Каптур.

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Конгрессвумен отметила, что Путин занимается русской экспансией и "это очень и очень опасно".

"Я считаю, что здесь есть чем себя занять и ООН, я думаю, и для НАТО эта роль очень важна, и я думаю, нации во всем мире, где бы эти страны не были, имеют ответственность и должны стать на сторону Украины, как свободного и независимого государства", - сказала Каптур.