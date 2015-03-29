В МИД Беларуси заявили, что не собираются выбирать между Востоком и Западом

15:47, 29 марта 2015
Мир
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Беларусь не собирается выбирать между Востоком и Западом, а будет развивать взаимовыгодные отношения со всеми

REUTERS

Об этом заявил во время международного экспертного форума «Минский диалог» первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Михневич, пишет Наша Ніва.

«Выстраивая союзнические отношения с Российской Федерацией, мы ни в коей мере не делаем это за счет ущемления Евросоюза. И наоборот, партнерские торгово-экономические связи с ЕС никак не противоречат динамике нашего тесного взаимодействия с Востоком», - заявил он.

По мнению Михневича, односторонний геополитический выбор - это вообще ошибочный путь.

Читайте такжеЛукашенко: Некоторые умники считают Беларусь частью "русского мира" - забудьте (видео)«Последние события в Восточной Европе наглядно показали, насколько неправильной и контрпродуктивной для государства может проявиться сама постановка вопроса об одностороннем геополитическом выборе», — подчеркнул первый замминистра. 

«На фоне драматических событий, которые происходят в последнее время, Республика Беларусь стала, по сути, донором стабильности в регионе, единственной на данный момент государством« Восточного партнерства », в которой отсутствуют территориальные споры с соседями, нет внутренних конфликтов на религиозной и национальной почве», - добавил он.

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