В МИД Беларуси заявили, что не собираются выбирать между Востоком и Западом

Об этом заявил во время международного экспертного форума «Минский диалог» первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Михневич, пишет Наша Ніва.

«Выстраивая союзнические отношения с Российской Федерацией, мы ни в коей мере не делаем это за счет ущемления Евросоюза. И наоборот, партнерские торгово-экономические связи с ЕС никак не противоречат динамике нашего тесного взаимодействия с Востоком», - заявил он.

По мнению Михневича, односторонний геополитический выбор - это вообще ошибочный путь.

Читайте такжеЛукашенко: Некоторые умники считают Беларусь частью "русского мира" - забудьте (видео)«Последние события в Восточной Европе наглядно показали, насколько неправильной и контрпродуктивной для государства может проявиться сама постановка вопроса об одностороннем геополитическом выборе», — подчеркнул первый замминистра.

«На фоне драматических событий, которые происходят в последнее время, Республика Беларусь стала, по сути, донором стабильности в регионе, единственной на данный момент государством« Восточного партнерства », в которой отсутствуют территориальные споры с соседями, нет внутренних конфликтов на религиозной и национальной почве», - добавил он.