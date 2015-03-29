СМИ: Президент Ирана заявил, что Меркель выступила за отмену санкций против его страны

Об этом сообщает Эхо Петербурга со ссылкой на иранское издание ИРНА.

«Мы достигли чувствительной стадии, иранская сторона продемонстрировал достаточно гибкую позицию, дело наших партнеров по переговорам – сделать заключительный шаг», – цитирует издание заявление Роухани.

Читайте такжеЗапад усиливает активность в переговорах с Ираном о ядерной программеИранский лидер подчеркнул важность отмены санкций, причем отметил после разговора, что Меркель в целом согласна с данной необходимостью.

Между тем в швейцарской Лозанне продолжаются переговоры между представителями Тегерана и так называемой «шестеркой»: Россией, США, КНР, Великобританией, Францией и Германией.